Замена ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

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Рис. Схема установки ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi
Модель: Focus 1.6 TDCi; Focus C-MAX 1,6 TDCi
Год: 2003-2009
Двигатель: G8DA; G8DB; HHDA
Периодичность замены:
- Замена через 240 000 км или 10 лет.
Обрыв ремня:
- Повреждение двигателя — ДА
Время обслуживания:
- Снятие и установка: 1,70 ч
Специальный инструмент:
- Ключ натяжителя ремня привода навесных агрегатов Ford №21-235 (303-676).
- Устаноеочный палец распределительного вала Ford №21-263 (303-735).
- Фиксатор маховика Ford №21-262 (303-734).
- Установочный палец коленчатого вала/ТНВД Ford №21-260 (303-732).
- Сверло диаметром 5 мм.
Специальные указания:
- Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
- Не врастайте валы двигателя при снятом ремне.
- Демонтируйте свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
- Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения.
- Не вращайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни.
- Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.
Снятие ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi
- Слейте охлаждающую жидкость.
- Поднимите автомобиль и установите его на опорные стойки.
- Снимите:
- Бачок тормозного цилиндра с крышки впускного коллектора (не отсоединяя шлангов).
- Рычаги очистителя ветрового стекла
- Крышку впускного коллектора.
- Крышку ремня привода навесных агрегатов.
- Ремень привода навесных агрегатов. Используйте ключ №21-235 (303-676), заблокируйте натяжитель сверлом 5 мм.
- Отсоедините верхний шланг расширительного бачка.
- Отверните болты крепления расширительного бачка, закрепите бачок в стороне.
- Подведите под двигатель временную опору.
- Снимите:
- Правую опору (1) двигателя.
- Верхнюю крышку (2) ремня привода ГРМ.
- Болты (3) кронштейна правой опоры двигателя.
- Кронштейн (4) правой опоры двигателя.
- Установите фиксатор (5) маховика №21-262 (303-734).
- Снимите:
- Болт (6) крепления шкива коленчатого вала.
- Шкив (7) коленчатого вала.
- Фиксатор маховика (5).
- Нижнюю крышку (8) ремня ГРМ.
- Установите болт (6) коленчатого вала.
- Медленно проверните коленчатый вал до остановки установочного отверстия (9) в зубчатом шкиве распределительного вала в положении «10 часов».
- Вставьте в отверстие (9) установочный палец №21-263 (303-735).
- Вставьте установочный палец (10) коленчатого вала №21-260 (303-732).
- Ослабьте болт (11) натяжителя ремня ГРМ.
- Снимите:
- Болт (6) коленчатого вала.
- Установочный палец (10).
- Направляющую (12) ремня ГРМ.
- Синхронизирующий шкив (13).
Примечание: не повредите синхронизирующий шкив.
- Ремень привода ГРМ.
Установка ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi
Примечание: повторная установка ремня не допускается. Ремень устанавливайте только на холодном двигателе.
- Убедитесь в том, что шпонка на носке коленчатого вала находится в положении «11 часов».
- Проверьте правильность установки распределительного вала по пальцу (9).
- Вставьте установочный палец (14) шкива ТНВД.
- Накиньте ремень ГРМ на шкивы.
Примечание: надевайте ремень согласно нанесенным меткам направления вращения.
- Установите:
- Синхронизирующий шкив (13).
- Болт (6) коленчатого вала. Заверните болт от руки.
- Удалите установочный палец (14) шкива ТНВД.
- Вставьте установочный палец (10) коленчатого вала.
- Наденьте ремень ГРМ без слабины в ведущей ветви.
- С помощью шестигранника поверните ролик натяжителя против часовой стрелки до совмещения отметчика натяжения (15) с окном в плате.
- Затяните болт (11) натяжителя моментом 30 Нм.
- Снимите:
- Палец (10) коленчатого вала.
- Палец (9) распределительного вала.
- Установите направляющую (12) ремня ГРМ.
- Проверните коленчатый вал на десять оборотов по часовой стрелке.
- Вставьте установочный палец (10) коленчатого вала.
- Проверьте возможность установки пальца (9) распределительного вала.
- Если палец установить нельзя, повторите процедуру натяжения ремня.
- Снимите:
- Палец (10) коленчатого вала.
- Палец (9) распределительного вала
- Болт (6) коленчатого вала.
- Установите:
- Нижнюю крышку (8) ремня ГРМ.
- Фиксатор маховика (5).
- Шкив (7) коленчатого вала.
- Болт (6) шкива коленчатого вала. Затяните болт моментом 30 Нм + 180″.
- Снимите фиксатор (5) маховика.
- Установите на место снятые детали.
- Затяните болты (3) кронштейна правой опоры двигателя моментом 55 Нм.
- Затяните болты (16) правой опоры моментом 90 Нм.
- Затяните гайки (17) правой опоры моментом 80 Нм. Устанавливать новые гайки.
- Заполните систему охлаждения.
Примечание: если отсоединялась аккумуляторная батарея, потребуется переустановка регулировок электрического стеклоподъемника.