Замена ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Рис. Схема установки ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Модель: Focus 1.6 TDCi; Focus C-MAX 1,6 TDCi

Год: 2003-2009

Двигатель: G8DA; G8DB; HHDA

Периодичность замены:

Обрыв ремня:

Время обслуживания:

Специальный инструмент:

Специальные указания:

Снятие ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Примечание: не повредите синхронизирующий шкив.

Установка ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Примечание: повторная установка ремня не допускается. Ремень устанавливайте только на холодном двигателе.