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Замена ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Схема установки ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Схема установки ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi - 2

Рис. Схема установки ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Модель: Focus 1.6 TDCi; Focus C-MAX 1,6 TDCi
Год: 2003-2009
Двигатель: G8DA; G8DB; HHDA

Периодичность замены:

  • Замена через 240 000 км или 10 лет.

Обрыв ремня:

  • Повреждение двигателя — ДА

Время обслуживания:

  • Снятие и установка: 1,70 ч

Специальный инструмент:

  • Ключ натяжителя ремня привода навесных агрегатов Ford №21-235 (303-676).
  • Устаноеочный палец распределительного вала Ford №21-263 (303-735).
  • Фиксатор маховика Ford №21-262 (303-734).
  • Установочный палец коленчатого вала/ТНВД Ford №21-260 (303-732).
  • Сверло диаметром 5 мм.

Специальные указания:

  • Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
  • Не врастайте валы двигателя при снятом ремне.
  • Демонтируйте свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
  • Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения.
  • Не вращайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни.
  • Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.

Снятие ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

  1. Слейте охлаждающую жидкость.
  2. Поднимите автомобиль и установите его на опорные стойки.
  3. Снимите:
    • Бачок тормозного цилиндра с крышки впускного коллектора (не отсоединяя шлангов).
    • Рычаги очистителя ветрового стекла
    • Крышку впускного коллектора.
    • Крышку ремня привода навесных агрегатов.
    • Ремень привода навесных агрегатов. Используйте ключ №21-235 (303-676), заблокируйте натяжитель сверлом 5 мм.
  4. Отсоедините верхний шланг расширительного бачка.
  5. Отверните болты крепления расширительного бачка, закрепите бачок в стороне.
  6. Подведите под двигатель временную опору.
  7. Снимите:
    • Правую опору (1) двигателя.
    • Верхнюю крышку (2) ремня привода ГРМ.
    • Болты (3) кронштейна правой опоры двигателя.
    • Кронштейн (4) правой опоры двигателя.
  8. Установите фиксатор (5) маховика №21-262 (303-734).
  9. Снимите:
    • Болт (6) крепления шкива коленчатого вала.
    • Шкив (7) коленчатого вала.
    • Фиксатор маховика (5).
    • Нижнюю крышку (8) ремня ГРМ.
  10. Установите болт (6) коленчатого вала.
  11. Медленно проверните коленчатый вал до остановки установочного отверстия (9) в зубчатом шкиве распределительного вала в положении «10 часов».
  12. Вставьте в отверстие (9) установочный палец №21-263 (303-735).
  13. Вставьте установочный палец (10) коленчатого вала №21-260 (303-732).
  14. Ослабьте болт (11) натяжителя ремня ГРМ.
  15. Снимите:
    • Болт (6) коленчатого вала.
    • Установочный палец (10).
    • Направляющую (12) ремня ГРМ.
    • Синхронизирующий шкив (13).

      Примечание: не повредите синхронизирующий шкив.

    • Ремень привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ на FORD Focus 1.6 TDCi, Focus C-MAX 1,6 TDCi

Примечание: повторная установка ремня не допускается. Ремень устанавливайте только на холодном двигателе.

  1. Убедитесь в том, что шпонка на носке коленчатого вала находится в положении «11 часов».
  2. Проверьте правильность установки распределительного вала по пальцу (9).
  3. Вставьте установочный палец (14) шкива ТНВД.
  4. Накиньте ремень ГРМ на шкивы.

    Примечание: надевайте ремень согласно нанесенным меткам направления вращения.

  5. Установите:
    • Синхронизирующий шкив (13).
    • Болт (6) коленчатого вала. Заверните болт от руки.
  6. Удалите установочный палец (14) шкива ТНВД.
  7. Вставьте установочный палец (10) коленчатого вала.
  8. Наденьте ремень ГРМ без слабины в ведущей ветви.
  9. С помощью шестигранника поверните ролик натяжителя против часовой стрелки до совмещения отметчика натяжения (15) с окном в плате.
  10. Затяните болт (11) натяжителя моментом 30 Нм.
  11. Снимите:
    • Палец (10) коленчатого вала.
    • Палец (9) распределительного вала.
  12. Установите направляющую (12) ремня ГРМ.
  13. Проверните коленчатый вал на десять оборотов по часовой стрелке.
  14. Вставьте установочный палец (10) коленчатого вала.
  15. Проверьте возможность установки пальца (9) распределительного вала.
  16. Если палец установить нельзя, повторите процедуру натяжения ремня.
  17. Снимите:
    • Палец (10) коленчатого вала.
    • Палец (9) распределительного вала
    • Болт (6) коленчатого вала.
  18. Установите:
    • Нижнюю крышку (8) ремня ГРМ.
    • Фиксатор маховика (5).
    • Шкив (7) коленчатого вала.
    • Болт (6) шкива коленчатого вала. Затяните болт моментом 30 Нм + 180″.
  19. Снимите фиксатор (5) маховика.
  20. Установите на место снятые детали.
  21. Затяните болты (3) кронштейна правой опоры двигателя моментом 55 Нм.
  22. Затяните болты (16) правой опоры моментом 90 Нм.
  23. Затяните гайки (17) правой опоры моментом 80 Нм. Устанавливать новые гайки.
  24. Заполните систему охлаждения.

Примечание: если отсоединялась аккумуляторная батарея, потребуется переустановка регулировок электрического стеклоподъемника.

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